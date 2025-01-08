Руйнування та жертви: окупанти атакували 36 населених пунктів Херсонщини

Минулої доби агресор здійснили обстріли та авіаудари по Херсонщині, атакуючи житлові квартали, критичну інфраструктуру та приватну власність у 36 населених пунктах, включно з Херсоном. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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Пошкоджено три багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, газопровід, господарську споруду, гараж, а також автобуси, комунальний і приватний транспорт. Ворожі обстріли завдали значних руйнувань у таких населених пунктах, як Берислав, Тягинка, Білозерка, Антонівка, Кізомис, Козацьке, Станіслав та інших.

Унаслідок агресії загинули двоє мирних жителів, ще дев’ять отримали поранення.

Чоловік помер у лікарні після російського обстрілу Антонівки на Херсонщині