Руйнування та жертви: окупанти атакували 36 населених пунктів Херсонщини
Київ • УНН
Російські війська обстріляли житлові квартали та інфраструктуру в 36 населених пунктах Херсонської області. Внаслідок атак загинуло двоє мирних жителів, дев'ять поранено, пошкоджено будівлі та транспорт.
Минулої доби агресор здійснили обстріли та авіаудари по Херсонщині, атакуючи житлові квартали, критичну інфраструктуру та приватну власність у 36 населених пунктах, включно з Херсоном. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Пошкоджено три багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, газопровід, господарську споруду, гараж, а також автобуси, комунальний і приватний транспорт. Ворожі обстріли завдали значних руйнувань у таких населених пунктах, як Берислав, Тягинка, Білозерка, Антонівка, Кізомис, Козацьке, Станіслав та інших.
Унаслідок агресії загинули двоє мирних жителів, ще дев’ять отримали поранення.
Чоловік помер у лікарні після російського обстрілу Антонівки на Херсонщині05.01.25, 19:17 • 30673 перегляди