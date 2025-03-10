Разрешения на оружие в "Дії": сгенерировано более 90 тыс. документов за 8 часов
Киев • УНН
В приложении "Дія" заработала функция генерации разрешений на оружие. За первые 8 часов работы сервиса было сгенерировано более 90 тысяч разрешений.
В "Дії" с начала работы функции разрешения на оружие сгенерировано более 90 тыс. разрешений. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Вы сгенерировали 90 000+ разрешений на оружие в "Дії" за 8 часов. Суперскорость, как всегда", - сообщил Федоров.
Дополнение
Единый реестр оружия интегрирован с приложением "Дія" для упрощения оформления разрешений. За полгода работы реестра поступило более 620 тысяч заявок на получение разрешительных документов.
23 июня 2023 года в Украине начал работу Единый реестр оружия.