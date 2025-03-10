Дозволи на зброю в "Дії": згенеровано понад 90 тис. документів за 8 годин

В "Дії" від початку роботи функції дозволу на зброю згенеровано понад 90 тис. дозволів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

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"Ви згенерували 90 000+ дозволів на зброю в "Дії" за 8 годин. Супершвидкість, як завжди", - повідомив Федоров.

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Єдиний реєстр зброї інтегрували з застосунком "Дія" для спрощення оформлення дозволів. За півроку роботи реєстру надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання дозвільних документів.

23 червня 2023 року в Україні розпочав роботу Єдиний реєстр зброї.