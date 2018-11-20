На ряду с тракторами в список компенсации с/х техники хотят включить дроны

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня в Верховной Раде должны были рассматривать блок агарных законопроектов, но в виду отсутствия депутатов в сессионном зале голосование пришлось перенести, сообщает корреспондент УНН.

Среди прочего на повестке дня стоял законопроект № 8275 о внесении изменений в Закон “О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса”, предусматривающий дотации на дроны украинского происхождения.

Относительно дешевые и мало затратные в эксплуатации, они используются для оперативной оценки полей и локального внесения средств защиты растений, отмечают соавторы инициативы.

“Сегодня развитие технологий диагностики и оценки состояния растений с помощью беспилотных летательных аппаратов тормозится отсутствием государственной поддержки внедрения данной технологии.

К тому же такое оборудование требует высокого уровня квалификации пользователя, поскольку полученную информацию необходимо интерпретировать — выявить индикаторы и установить их связь с конкретными характеристиками состояния растений и как результат конкретные рекомендации по выполнению тех или иных технологических операций.

Еще одной проблемой для внедрения беспилотников и других инновационных технологий является нежелание сельхозпроизводителей переходить на использование инновационной техники из-за ее высокой стоимости. Во многом судьба технологий, какими бы уникальными и эффективными они ни были, зависит от инвестиций заинтересованных компаний и фермеров”, — указано в пояснительной записке.

Решить вышеизложенные трудности предлагается путем расширения перечня техники и оборудования для агропромышленного комплекса в части предоставления бюджетной поддержки на дроны.

Напомним, ранее в такой перечень с/х техники предлагалось включить локомобили, способные заменить тепловозы на коротких дистанциях. 

Ранее УНН сообщал, что помимо госпрограммы бюджетной компенсации на с/х технику, в 2019 году поддержку АПК планируется сконцентрировать на развитии животноводческой и перерабатывающей инфраструктуры, дабы нарастить экспорт продукции с добавленной стоимостью.

В частности ожидается “бум” строительства элеваторов. О таких планах заявили уже АПК Инвест, НВК Амарант, Укрземком, Кернел.

Ожидается, что компенсация государства на развитие перерабатывающих предприятий будет составлять 30%, однако точно об этом станет известно после утверждения соответствующего постановления Кабмина.

Также напомним, в этом году почти 230 садоводов подали заявку на получение госдотаций. Компенсацию за развития животноводческой инфраструктуры получили пять предприятий: “Прогрес”, “Вінницька птахофабрика”, “Генетік — Інвест”, “Урманське”, “Аграрна компанія 2004”.

Украинские Национальные Новости

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