Локомобили предлагают включить в госпрограмму компенсации с/х техники
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Локомобили могут появиться в перечне сельскохозяйственной техники, стоимость приобретения которой можно будет частично компенсировать из государственного бюджета-2019. О готовности присоединиться к госпрограмме заявила компания-производитель, харьковское предприятие "Спецкран", передает УНН.
Отмечается, что локомобили модели ММТ экономически более целесообразны, чем тепловозы.
"Экономическая целесообразность указанной техники для потенциальных покупателей, а это любое предприятие, имеющее собственные железнодорожные подъездные пути, определяется, прежде всего, сравнением затрат энергоносителей с показателями маневровых тепловозов, которые используются в подавляющем большинстве предприятий - действительное соотношение от 3 до 8 раз в пользу нашей техники.
Во-вторых, наш локомобиль тратит значительно меньше времени для выполнения определенного объема маневровых работ по сравнению с тепловозами за счет логистики внутренних перемещений, что достигается возможностью ММТ перемещаться как по железнодорожным путям, так и по автомобильным дорогам", - рассказали в "Спецкран".
В компании добавили, что локомобиль себя окупит в среднем за 4-5 месяцев за счет разницы в стоимости аренды или расходов на эксплуатацию и обслуживание тепловозов.
В то же время, инициативу одобряют в профильном комитете ВР. Говорят, что запрос на приобретение такой техники украинскими инвесторами есть.
"Эту технику (локомобили - ред.) производит украинское предприятие. И если комиссией будет принято решение включить данную технику в программу - я считаю, что идея может быть абсолютно правильной. Это делать нужно, поскольку в Украине есть дефицит вагонов-зерновозов", - сообщил УНН заместитель председателя аграрного комитета ВРУ Александр Бакуменко.