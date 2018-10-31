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Локомобілі пропонують долучити до держпрограми компенсації с/х техніки

Локомобілі пропонують долучити до держпрограми компенсації с/х техніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Локомобілі можуть з'явитися у переліку сільськогосподарської техніки, вартість придбання якої можна буде частково компенсувати з державного бюджету-2019. Про готовність долучитися до держпрограми заявила компанія-виробник, харківське підприємство "Спецкран", передає УНН.

Зазначається, що локомобілі моделі ММТ економічно доцільніші, аніж тепловози.

“Економічна доцільність вказаної техніки для потенціальних покупців, а це будь-яке підприємство, яке має власні залізничні під’їзні колії, визначається, перш за все, порівнянням витрат енергоносіїв із показниками маневрових тепловозів, які використовуються у переважній більшості підприємств — дійсне співвідношення від 3 до 8 разів на користь нашої техніки.

По-друге, наш локомобіль витрачає значно менше часу для виконання певного об’єму маневрових робіт у порівнянні із тепловозами за рахунок логістики внутрішніх переміщень, що досягається можливістю ММТ переміщуватись як по залізничних коліях, так і по автомобільних шляхах”, — розповіли у “Спецкрані”.

У компанії додали, що локомобіль себе окупить в середньому за 4-5 місяців за рахунок різниці у вартості оренди або витрат на експлуатацію та обслуговування тепловозів.

Водночас, ініціативу схвалюють у профільному комітеті ВР. Кажуть, що запит на придбання такої техніки українськими інвесторами є.

“Цю техніку (локомобілі, — ред.) виробляє українське підприємство. І якщо комісією буде прийнято рішення включити дану техніку до програми — я вважаю, що ідея може бути абсолютно правильною. Це робити потрібно, зважаючи на те, що в Україні є дефіцит вагонів-зерновозів”, — повідомив УНН заступник голови аграрного комітету ВРУ Олександр Бакуменко.

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