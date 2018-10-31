Локомобілі пропонують долучити до держпрограми компенсації с/х техніки

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Локомобілі можуть з'явитися у переліку сільськогосподарської техніки, вартість придбання якої можна буде частково компенсувати з державного бюджету-2019. Про готовність долучитися до держпрограми заявила компанія-виробник, харківське підприємство "Спецкран", передає УНН.