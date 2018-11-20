Разом із тракторами у список компенсації с/г техніки хочуть включити дрони

Серед іншого на порядку денному був законопроект № 8275 про внесення змін до Закону "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу", який передбачає дотації на дрони українського походження.

Відносно дешеві і мало затратні в експлуатації, вони використовуються для оперативної оцінки полів і локального внесення засобів захисту рослин, відзначають співавтори ініціативи.

"Сьогодні розвиток технологій діагностики та оцінки стану рослин за допомогою безпілотних літальних апаратів гальмується відсутністю державної підтримки впровадження даної технології.

До того ж, таке обладнання вимагає високого рівня кваліфікації користувача, оскільки отриману інформацію необхідно інтерпретувати - виявити індикатори та встановити їх зв'язок з конкретними характеристиками стану рослин і, як результат, конкретні рекомендації щодо виконання тих чи інших технологічних операцій.

Ще однією проблемою для впровадження безпілотників та інших інноваційних технологій є небажання сільгоспвиробників переходити на використання інноваційної техніки через її високу вартість. Багато в чому доля технологій, якими б унікальними і ефективними вони не були, залежить від інвестицій зацікавлених компаній і фермерів", - зазначено в пояснювальній записці.

Вирішити вищевикладені проблеми пропонується шляхом розширення переліку техніки і обладнання для агропромислового комплексу в частині надання бюджетної підтримки на дрони.

Нагадаємо, раніше в такий перелік с/г техніки пропонувалося включити локомобілі, здатні замінити тепловози на коротких дистанціях.

Раніше УНН повідомляв, що крім держпрограми бюджетної компенсації на с/г техніку, в 2019 році підтримку АПК планується сконцентрувати на розвитку тваринницької та переробної інфраструктури, щоб наростити експорт продукції з доданою вартістю.

Зокрема очікується "бум" будівництва елеваторів. Про такі плани заявили вже АПК Інвест, НВК Амарант, Укрземком, Кернел.

Очікується, що компенсація держави на розвиток переробних підприємств становитиме 30%, проте точно про це стане відомо після затвердження відповідної постанови Кабміну.

Також нагадаємо, в цьому році майже 230 садівників подали заявку на отримання держдотацій. Компенсацію за розвиток тваринницької інфраструктури отримали п'ять підприємств: "Прогрес", "Вінницька птахофабрика", "Генетік - Інвест", "Урманське", "Аграрна компанія 2004".