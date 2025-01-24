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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разочарованные американцы могут переехать в Европу - идея президента ЕЦБ

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Кристин Лагард на форуме в Давосе заявила о готовности Европы принять американских специалистов. ЕЦБ стремится привлечь таланты и инвестиции из США, несмотря на более медленный экономический рост региона.

Руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард предположила, что Европа имеет потенциал для привлечения американских работников, которые недовольны ситуацией в США. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Нам нужно держать таланты у себя дома. Нам нужно держать дома сбережения,

- сказала Лагард.

В то же время она отметила, что пришло время рассмотреть возможность привлечения специалистов из-за океана, которые по определенным причинам могут быть разочарованы условиями в своей стране.

Свой комментарий Лагард сделала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где вместе с Ларри Финком, генеральным директором компании BlackRock, обсуждала экономические перспективы Европы.

Несмотря на то, что экономический рост Европы выглядит слабым по сравнению с США, Финк призвал инвесторов возвращать капитал в регион, подчеркнув важность долгосрочных вложений.

Такая инициатива Лагард может стать сигналом для американских специалистов, которые ищут возможности для переезда и реализации своих талантов в Европе.

Напомним

США арестовали 538 нелегальных иммигрантов и депортировали сотни других в рамках масштабной операции, объявленной Белым домом вскоре после вступления Дональда Трампа в должность.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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