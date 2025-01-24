Розчаровані американці можуть переїхати до Європи - ідея президентки ЄЦБ
Київ • УНН
Крістін Лагард на форумі в Давосі заявила про готовність Європи прийняти американських фахівців. ЄЦБ прагне залучити таланти та інвестиції з США, незважаючи на повільніше економічне зростання регіону.
Очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард припустила, що Європа має потенціал для залучення американських працівників, які незадоволені ситуацією у США. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Нам потрібно тримати таланти у себе вдома. Нам потрібно тримати вдома заощадження,
Водночас вона зазначила, що настав час розглянути можливість залучення фахівців із-за океану, які з певних причин можуть бути розчаровані умовами в своїй країні.
Свій коментар Лагард зробила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де разом із Ларрі Фінком, генеральним директором компанії BlackRock, обговорювала економічні перспективи Європи.
Попри те, що економічне зростання Європи виглядає слабким у порівнянні зі США, Фінк закликав інвесторів повертати капітал у регіон, підкресливши важливість довгострокових вкладень.
Така ініціатива Лагард може стати сигналом для американських спеціалістів, які шукають можливості для переїзду та реалізації своїх талантів в Європі.
Нагадаємо
США заарештували 538 нелегальних іммігрантів і депортували сотні інших у рамках масштабної операції, оголошеної Білим домом невдовзі після вступу Дональда Трампа на посаду.