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Розчаровані американці можуть переїхати до Європи - ідея президентки ЄЦБ

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Крістін Лагард на форумі в Давосі заявила про готовність Європи прийняти американських фахівців. ЄЦБ прагне залучити таланти та інвестиції з США, незважаючи на повільніше економічне зростання регіону.

Очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард припустила, що Європа має потенціал для залучення американських працівників, які незадоволені ситуацією у США. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Нам потрібно тримати таланти у себе вдома. Нам потрібно тримати вдома заощадження,

- сказала Лагард.

Водночас вона зазначила, що настав час розглянути можливість залучення фахівців із-за океану, які з певних причин можуть бути розчаровані умовами в своїй країні.

Свій коментар Лагард зробила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де разом із Ларрі Фінком, генеральним директором компанії BlackRock, обговорювала економічні перспективи Європи.

Попри те, що економічне зростання Європи виглядає слабким у порівнянні зі США, Фінк закликав інвесторів повертати капітал у регіон, підкресливши важливість довгострокових вкладень.

Така ініціатива Лагард може стати сигналом для американських спеціалістів, які шукають можливості для переїзду та реалізації своїх талантів в Європі.

Нагадаємо

США заарештували 538 нелегальних іммігрантів і депортували сотні інших у рамках масштабної операції, оголошеної Білим домом невдовзі після вступу Дональда Трампа на посаду.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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