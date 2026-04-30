Разговоры Трампа и путина всегда оставляют много вопросов без ответа - Каллас

ukenru
Эксклюзив
13:31 • 1404 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
12:34 • 3638 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,5% и замедление роста ВВП
12:20 • 8094 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
11:14 • 8916 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
11:00 • 12451 просмотра
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
10:33 • 11118 просмотра
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от Украины
07:44 • 14100 просмотра
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Эксклюзив
30 апреля, 07:07 • 33346 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
30 апреля, 06:32 • 19603 просмотра
Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой
Эксклюзив
30 апреля, 06:20 • 33673 просмотра
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
46%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Пышный
Рустем Умеров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Чернигов
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 34001 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 41742 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 53294 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 67655 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 65780 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Социальная сеть
Шахед-136
Грибы
Техника

Разговоры Трампа и путина всегда оставляют много вопросов без ответа - Каллас

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Кая Каллас заявила об отсутствии прогресса после разговора Трампа с путиным. Она подчеркнула нехватку давления на россию и нерешенные вопросы относительно мира.

Разговоры Трампа и путина всегда оставляют много вопросов без ответа - Каллас

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас отреагировала на вчерашний телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, заявив, что их обсуждения, кажется, всегда оставляют некоторые вопросы без ответа, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Выступая на встрече NB8 – то есть министров иностранных дел стран Балтии и Северной Европы – в Эстонии, Каллас "глубоко вздохнула еще до того, как подойти к трибуне, чтобы ответить на вопрос о телефонном разговоре, не совсем скрывая, что она думает об этих переговорах", пишет издание.

Каллас сказала, что мирные переговоры по Украине, кажется, "стопорятся", и ей неясно, был ли достигнут какой-либо значительный прогресс в разговоре Трампа с путиным.

Когда мы видим эти разговоры между президентом Трампом и президентом путиным, всегда остается много вопросов без ответа

- сказала Каллас.

Она также отметила парадокс этих переговоров, учитывая, что "россия открыто восхваляет героическую [борьбу] Ирана против Америки".

Каллас сказала, что ЕС хотел бы, чтобы на россию оказывалось большее давление, и "мы не увидели этого в том разговоре".

Ранее она заявила, что ЕС изучает, "каковы наши запросы к россии после окончания этой войны", прежде чем сможет провести содержательные переговоры с москвой.

путин был готов заключить сделку уже давно, думаю, некоторые люди ему помешали — Трамп29.04.26, 22:45 • 5168 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Эстония
Иран