Разговоры Трампа и путина всегда оставляют много вопросов без ответа - Каллас

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас отреагировала на вчерашний телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, заявив, что их обсуждения, кажется, всегда оставляют некоторые вопросы без ответа, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Выступая на встрече NB8 – то есть министров иностранных дел стран Балтии и Северной Европы – в Эстонии, Каллас "глубоко вздохнула еще до того, как подойти к трибуне, чтобы ответить на вопрос о телефонном разговоре, не совсем скрывая, что она думает об этих переговорах", пишет издание.

Каллас сказала, что мирные переговоры по Украине, кажется, "стопорятся", и ей неясно, был ли достигнут какой-либо значительный прогресс в разговоре Трампа с путиным.

Когда мы видим эти разговоры между президентом Трампом и президентом путиным, всегда остается много вопросов без ответа - сказала Каллас.

Она также отметила парадокс этих переговоров, учитывая, что "россия открыто восхваляет героическую [борьбу] Ирана против Америки".

Каллас сказала, что ЕС хотел бы, чтобы на россию оказывалось большее давление, и "мы не увидели этого в том разговоре".

Ранее она заявила, что ЕС изучает, "каковы наши запросы к россии после окончания этой войны", прежде чем сможет провести содержательные переговоры с москвой.

путин был готов заключить сделку уже давно, думаю, некоторые люди ему помешали — Трамп