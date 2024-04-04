Равно площади некоторых государств мира: сколько территорий Украины потенциально опасны из-за возможного минирования

Около 156 000 квадратных километров территории Украины сейчас являются потенциально опасными из-за возможного заминирования в результате террора россии, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, это примерно 26% общей площади Украины, что равно площади некоторых других государств мира.

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"Ежедневно от взрывных устройств, оставленных государством-террористом, гибнут и получают ранения как саперы, так и мирные жители, в том числе дети и пожилые люди", - говорится в сообщении.

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