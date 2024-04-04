ООН: Перед Украиной стоит масштабный вызов по разминированию, сравнимый со всей Европой после Второй мировой войны

Украина стала одной из самых заминированных стран в мире из-за российского вторжения, кроме того сейчас обнаруживают мины, оставленные еще со времен Второй мировой войны, в лесах и других местах. Об этом сообщили в Минприроды, пишет УНН.

российское вторжение сделало Украину самой заминированной страной мира. Кроме того, украинцы регулярно обнаруживают мины, оставленные еще со времен Второй мировой войны, в лесах и других местах. По данным ПРООН, в Европе разминирование территорий заняло около 15 лет после завершения войны. Однако в Украине существуют перспективы решить 75-80% этой проблемы в течение следующих 3-5 лет.

Масштабы разминирования Украины сопоставимы с разминированием всей Европы после 1945 года - пишут в Минэкологии.

Кроме прямой угрозы жизни человека, мины представляют опасность для окружающей среды:

Детонация мин часто вызывает пожары, особенно на отдаленных территориях, которые трудно и быстро потушить.

Взрывы также приводят к химическому загрязнению почвы, которое может оставаться на долгие годы.



Минирование территорий существенно ограничивает возможности природоохранного управления.



Дикие и домашние животные часто попадают на мины. Это приводит к тотальному изменению экосистем, увеличению количества инвазионных видов растений из-за значительной площади нарушенных территорий после войны.



ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года

Напомним,

Мужчина получил ранения в результате подрыва трактора на противотанковой мине в поле возле села Пришиб Изюмского района Харьковской области.