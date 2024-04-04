ООН: Перед Украиной стоит масштабный вызов по разминированию, сравнимый со всей Европой после Второй мировой войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  5235 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  5394 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  49067 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  55796 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  72405 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  134315 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  133933 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133387 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117222 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
3 апреля 2024, 11:28  •  164096 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

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3 апреля 2024, 11:28  •  164096 просмотра
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28 марта 2024, 13:27  •  548577 просмотра

ООН: Перед Украиной стоит масштабный вызов по разминированию, сравнимый со всей Европой после Второй мировой войны

Украина стала одной из самых заминированных стран мира из-за российского вторжения и мин, оставшихся со времен Второй мировой войны, с масштабом разминирования, сравнимым с разминированием всей Европы после 1945 года.

Общество •   •  11558 просмотра
ООН: Перед Украиной стоит масштабный вызов по разминированию, сравнимый со всей Европой после Второй мировой войны

В результате ракетного удара по Харьковщине один человек погиб, еще двое получили ранения - прокуратура

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российского ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Харьковской области.

Война •   •  10251 просмотра
В результате ракетного удара по Харьковщине один человек погиб, еще двое получили ранения - прокуратура

Землетрясение на Тайване: уже известно о более чем тысяче раненых

Землетрясение магнитудой 7,2 балла у побережья Тайваня унесло жизни 10 человек и 1067 получили ранения, а сотни людей все еще остаются заблокированными из-за завалов и потенциальных оползней.

Новости Мира •   •  10120 просмотра
Землетрясение на Тайване: уже известно о более чем тысяче раненых

Оккупанты впервые прицельно атаковали солнечную электростанцию - "Укрэнерго"

Враг впервые атаковал солнечную электростанцию в Днепропетровской области, повредил крупный энергетический объект в Харьковской области, что привело к ограничению электроснабжения в обоих регионах.

Война •   •  13301 просмотра
Оккупанты впервые прицельно атаковали солнечную электростанцию - "Укрэнерго"

Блинкен: Украина в конечном итоге станет членом НАТО, поддержка "твердая, как скала"

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина в конечном итоге станет членом НАТО, а поддержка Альянса "твердая".

Война •   •  12960 просмотра
Блинкен: Украина в конечном итоге станет членом НАТО, поддержка "твердая, как скала"

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рекомендовать принять законопроект о "белом бизнес-клубе", который может узаконить отнесение предприятий к категории рисковых и блокирование их счетов, предоставляя при этом преференции в виде уменьшения количества проверок для налогоплательщиков, которые соответствуют определенным критериям.

Экономика •   •  49067 просмотра
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

В Польше украинских детей-беженцев хотят обязать пойти в местные школы: уже готовят законопроект

Начиная с 1 сентября 2024 года, все украинские дети, проживающие в Польше из-за войны, будут обязаны посещать местные школы с уроками украинского языка и учителями из Украины.

Общество •   •  12535 просмотра
В Польше украинских детей-беженцев хотят обязать пойти в местные школы: уже готовят законопроект

До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро

В случае продолжения блокады на границе с Польшей Украина может терять до 400 миллионов долларов ежегодно из-за сокращения экспорта и недополучения бюджетных поступлений.

Экономика •   •  10855 просмотра
До 400 млн долларов в годовом измерении может потерять Украина при продолжении блокировки на границе - МинАгро

ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года

124 ребенка погибли или получили ранения от мин в Украине с момента полномасштабного вторжения россии, больше всего жертв - в Донецкой и Харьковской областях.

Общество •   •  13250 просмотра
ЮНИСЕФ: 124 ребенка погибли или были ранены от мин в Украине за два года

Макрон заявил, что "не сомневается", что россия нацелится на Олимпиаду в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон "не сомневается", что россия нацелится на Олимпийские игры 2024 года в Париже, признавая внешние риски для безопасности Игр.

спорт •   •  11266 просмотра
Макрон заявил, что "не сомневается", что россия нацелится на Олимпиаду в Париже