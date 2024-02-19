Расстрел оккупантами украинских военнопленных: Лубинец отреагировал

Оккупанты умышленно убивают украинских защитников не желая оставлять пленных живыми. Казнь военнопленных - грубое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении с военнопленными, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает УНН.

Детали

Омбудсман рассказал о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. По его словам, защитники были тяжелораненые, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.

Также заявил об убийстве еще двух украинских воинов вблизи с. Веселое Бахмутского района. На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций солдат рф стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем во второго.

По его словам, не желая оставлять пленных живыми, оккупанты умышленно убивают украинских защитников.

Российские солдаты делают вид, что берут в плен и казнят безоружных защитников Украины. Для россии не существует законов и правил. Расстреливая военнопленных, страна-агрессор грубо и цинично нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций - заявил Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что это тяжкое международное преступление за которое будет суровое наказание.

Обращаю внимание мирового сообщества на очередные военные преступления рф и на то, что россия, захватив определенные территории, движется дальше. Для страны-агрессора не существует границ, где она остановится - указал уполномоченный.

Дополнение

Накануне УНН сообщал, что российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных в полосе ответственности ОСУВ "Хортица".