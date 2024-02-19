Расстрел оккупантами украинских военнопленных: Лубинец отреагировал
Киев • УНН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осудил россию за умышленное убийство пленных украинских солдат, назвав это грубым нарушением международного права.
Оккупанты умышленно убивают украинских защитников не желая оставлять пленных живыми. Казнь военнопленных - грубое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении с военнопленными, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает УНН.
Детали
Омбудсман рассказал о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. По его словам, защитники были тяжелораненые, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.
Также заявил об убийстве еще двух украинских воинов вблизи с. Веселое Бахмутского района. На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций солдат рф стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем во второго.
По его словам, не желая оставлять пленных живыми, оккупанты умышленно убивают украинских защитников.
Российские солдаты делают вид, что берут в плен и казнят безоружных защитников Украины. Для россии не существует законов и правил. Расстреливая военнопленных, страна-агрессор грубо и цинично нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций
Омбудсман подчеркнул, что это тяжкое международное преступление за которое будет суровое наказание.
Обращаю внимание мирового сообщества на очередные военные преступления рф и на то, что россия, захватив определенные территории, движется дальше. Для страны-агрессора не существует границ, где она остановится
Дополнение
Накануне УНН сообщал, что российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных в полосе ответственности ОСУВ "Хортица".
Расстрел оккупантами украинских военнопленных: Лубинец отреагировал
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осудил россию за умышленное убийство пленных украинских солдат, назвав это грубым нарушением международного права.
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