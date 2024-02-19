Розстріл окупантами українських військовополонених: Лубінець відреагував
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини засудив росію за навмисне вбивство полонених українських солдатів, назвавши це грубим порушенням міжнародного права.
Окупанти умисно вбивають українських захисників не бажаючи залишати полонених живими. Страта військовополонених - грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження військовополоненими, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє УНН.
Деталі
Омбудсман розповів про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. За його словами, захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.
Також заявив про вбивство ще двох українських воїнів поблизу с. Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій солдат рф стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім у другого.
За його словами, не бажаючи залишати полонених живими, окупанти умисно вбивають українських захисників.
Російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для росії не існує законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо і цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій
Омбудсман наголосив, що це тяжкий міжнародний злочин за який буде суворе покарання.
Звертаю увагу світової спільноти на чергові воєнні злочини рф і на те, що росія, захопивши певні території, рухається далі. Для країни-агресорки не існує кордонів, де вона зупиниться
Доповнення
Напередодні УНН повідомляв, що російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця".