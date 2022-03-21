Рашисты вывезли в россию 2389 украинских детей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Российские оккупанты вывезли с временно оккупированных территорий Украины в рф 2389 детей. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, пишет УНН.
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“По полученной информации, 19 марта российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию российской федерации 2389 детей, которые находились во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей”, - сообщили в МИД.
Детали
По словам дипломатов, принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки угона. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права.
Разрушая дома и убивая родителей, рф лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России, отмечают в дипведомстве.
"Призываем международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на россию, чтобы заставить ее прекратить варварскую войну против украинского народа”, - отметили в МИД.
Факты похищения детей, так же как и сотни других фактов преступлений российских оккупантов против гражданских людей в Украине, тщательно документируют правоохранительные органы. Виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности.
Добавим
Как писал УНН, с начала войны, которую начала россия в Украине, уже погибло 115 детей, более 140 ранены.