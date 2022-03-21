Рашисти вивезли до росії 2389 українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій України до рф 2389 дітей. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, пише УНН.
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“За отриманою інформацією, 19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію російської федерації 2389 дітей, які знаходилися в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей”, - повідомили в МЗС.
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За словами дипломатів, примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.
Руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, рф позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхні життя на подальшу небезпеку на території росії, наголошують у дипвідомстві.
“Закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу”, - наголосили в МЗС.
Факти викрадення дітей, так само як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільних людей в Україні, ретельно документують правоохоронні органи. Винні в цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності.
Додамо
Як писав УНН, з початку війни, яку розпочала росія в Україні, вже загинуло 115 дітей, понад 140 поранено.