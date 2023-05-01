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06:00 • 25758 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 103474 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 63058 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 117222 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 115796 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106671 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101631 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 112815 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132773 просмотра

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Актуальное
Рашисты ударили по Черниговщине: предварительно, погиб ребенок

Рашисты ударили по Черниговщине: предварительно, погиб ребенок

Киев • УНН

 • 315435 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область. Как сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, в результате обстрела погиб ребенок, передает УНН.

Детали

По словам Чауса, враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре.

"Около 15:37 зафиксировано попадание в образовательное учреждение (не работает) Новгород-Северского района. Есть данные о гибели ребенка, который находился неподалеку. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Чаус.

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