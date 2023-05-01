Рашисти вдарили по Чернігівщині: попередньо, загинула дитина

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Російські окупанти обстріляли Чернігівську область. Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, у результаті обстрілу загинула дитина, передає УНН.

Деталі

За словами Чауса, ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі.

"Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється", - повідомив Чаус.

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