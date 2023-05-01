Кількість обстрілів прикордоння Чернігівщини зросла - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. За минулий тиждень значно зросла кількість обстрілів прикордоння Чернігівщини. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram, передає УНН.
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"Кількість обстрілів прикордоння значно зросла: за минулий тиждень 72 обстріли (493 вибухи) 23 населених пунктів області. 9 разів ворог використав авіацію", - написав Чаус.
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У результаті 8 приватних будинків зруйновано, постраждало чимало господарських споруд та сільгосптехніки. Загинула 1 людина і 3 постраждали.
У Новгород-Сіверському районі наразі без електропостачання залишилось близько 300 абонентів.
Також відомо, що за останній тиждень з прикордонних населених пунктів Чернігівщини евакуювалось більше ніж 300 людей, 80 з яких - діти.
Нагадаємо
Через удари рф без світла залишилися частина Дніпропетровщини та Херсонщини.