Количество обстрелов пограничья Черниговской области возросло - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. За прошедшую неделю значительно возросло количество обстрелов пограничья Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, передает УНН.
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"Количество обстрелов приграничья значительно возросло: за прошедшую неделю 72 обстрела (493 взрыва) 23 населенных пунктов области. 9 раз враг использовал авиацию", - написал Чаус.
Детали
В результате 8 частных домов разрушено, пострадало немало хозяйственных построек и сельхозтехники. Погиб 1 человек и 3 пострадали.
В Новгород-Северском районе сейчас без электроснабжения осталось около 300 абонентов.
Также известно, что за последнюю неделю из приграничных населенных пунктов Черниговской области эвакуировалось более 300 человек, 80 из которых - дети.
Напомним
Из-за ударов рф без света остались часть Днепропетровской и Херсонской областей.