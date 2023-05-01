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Количество обстрелов пограничья Черниговской области возросло - ОВА

Киев • УНН

 • 238595 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. За прошедшую неделю значительно возросло количество обстрелов пограничья Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Количество обстрелов приграничья значительно возросло: за прошедшую неделю 72 обстрела (493 взрыва) 23 населенных пунктов области. 9 раз враг использовал авиацию", - написал Чаус.

Детали

В результате 8 частных домов разрушено, пострадало немало хозяйственных построек и сельхозтехники. Погиб 1 человек и 3 пострадали.

В Новгород-Северском районе сейчас без электроснабжения осталось около 300 абонентов.

Также известно, что за последнюю неделю из приграничных населенных пунктов Черниговской области эвакуировалось более 300 человек, 80 из которых - дети.

Напомним

Из-за ударов рф без света остались часть Днепропетровской и Херсонской областей.

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