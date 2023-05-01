Через удари рф без світла частина Дніпра, Херсона і двох областей - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Через вечірні та нічні обстріли російських окупантів є проблеми з електропостачанням у Дніпропетровській та Херсонській областях через значні пошкодження мережевої інфраструктури, повідомили в Міненерго, пише УНН.
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"Увечері 30 квітня та в ніч на 1 травня ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано. Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів міста Дніпра та області. Також ускладнилася ситуація з електропостачанням на Херсонщині - через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7,1 тисячі - в області", - ідеться у повідомленні.
Повне усунення пошкоджень, як повідомляється, триватиме кілька діб.
При цьому за минулу добу заживлено понад 7 тисяч абонентів на Донеччині та близько 3 тисяч - на Сумщині.
Доповнення
Знищено 15 ракет із 18 під час нічної атаки російських окупантів на Україну.