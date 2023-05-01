Під час нічної атаки Повітряні сили знищили 15 із 18 ракет - Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15 ракет із 18, під час нічної атаки російських окупантів на Україну. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.
Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15", - повідомив Залужний.
Нагадаємо
За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами української ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені.