Попередньо всі випущені по Києву ракети та безпілотники були знищені - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами української ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.
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"У столиці тривога тривала біля 3-х годин. Рашисти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені!", - написав начальник КМВА Сергій Попко.
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Також Попко зазначив, що цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України.
"Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс)", - повідомив Попко.
Наразі жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.