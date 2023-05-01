Попередньо всі випущені по Києву ракети та безпілотники були знищені - КМВА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами української ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.

Цитата

"У столиці тривога тривала біля 3-х годин. Рашисти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені!", - написав начальник КМВА Сергій Попко.

Доповнення

Також Попко зазначив, що цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України.

"Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс)", - повідомив Попко.

Наразі жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

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