Во время ночной атаки Воздушные силы уничтожили 15 из 18 ракет - Залужный

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"Около 02:30 ночи российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации – девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

Всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 15", - сообщил Залужный.

Напомним

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.