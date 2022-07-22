рашисты провалили очередную попытку взять под контроль территорию Углегорской ТЭС – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. российские военные предприняли очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.
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"Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имеет, отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Противник нанес авиаудары возле Каменского и Красного.
Штурм по направлениям сел Веселое и Водяное украинские воины успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции, добавили в Генштабе.
"На Южнобужском направлении противник нанес авиационный удар неподалеку от Потемкиного. Попытался продвигаться в направлениях Андреевки и Белогоровки. Получил жесткий отпор и отошел", - говорится в сообщении.
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