Армія рф штурмує Вуглегірську ТЕС, щоб просунутися до Краматорська та Слов’янська – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Російські війська штурмують Вуглегірську ТЕС, щоб просунутися до Краматорська та Слов’янська Донецької області. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.
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"Російські війська, ймовірно, наближаються до другої за величиною електростанції України – Вуглегірської ТЕС, що за 50 км на північний схід від Донецька", – ідеться у повідомленні.
Британські розвідники зазначили, що росія надає пріоритет захопленню критичної національної інфраструктури, зокрема електростанцій.
"Проте, ймовірно, ворог також намагається прорватися у Вуглегірськ, щоб відновити оберти на південній ділянці свого просування до основних міст Краматорська та Слов’янська", – додали у Міноборони Великої Британії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 July 2022
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Нагадаємо
За останніми даними Генштабу ЗСУ, ворог безуспішно вів штурмові дії, щоб заволодіти територією Вуглегірської ТЕС.