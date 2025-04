Армія рф штурмує Вуглегірську ТЕС, щоб просунутися до Краматорська та Слов’янська – британська розвідка

Деталі

"Російські війська, ймовірно, наближаються до другої за величиною електростанції України – Вуглегірської ТЕС, що за 50 км на північний схід від Донецька", – ідеться у повідомленні.

Британські розвідники зазначили, що росія надає пріоритет захопленню критичної національної інфраструктури, зокрема електростанцій.

"Проте, ймовірно, ворог також намагається прорватися у Вуглегірськ, щоб відновити оберти на південній ділянці свого просування до основних міст Краматорська та Слов’янська", – додали у Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо

За останніми даними Генштабу ЗСУ, ворог безуспішно вів штурмові дії, щоб заволодіти територією Вуглегірської ТЕС.