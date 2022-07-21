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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Армія рф штурмує Вуглегірську ТЕС, щоб просунутися до Краматорська та Слов’янська – британська розвідка

Армія рф штурмує Вуглегірську ТЕС, щоб просунутися до Краматорська та Слов’янська – британська розвідка

Київ • УНН

 • 247910 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Російські війська штурмують Вуглегірську ТЕС, щоб просунутися до Краматорська та Слов’янська Донецької області. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.

Деталі

"Російські війська, ймовірно, наближаються до другої за величиною електростанції України – Вуглегірської ТЕС, що за 50 км на північний схід від Донецька", – ідеться у повідомленні.

Британські розвідники зазначили, що росія надає пріоритет захопленню критичної національної інфраструктури, зокрема електростанцій.

"Проте, ймовірно, ворог також намагається прорватися у Вуглегірськ, щоб відновити оберти на південній ділянці свого просування до основних міст Краматорська та Слов’янська", – додали у Міноборони Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/NFKXJWZWAx

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/ZDvUxLsr34

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) July 21, 2022

Нагадаємо

За останніми даними Генштабу ЗСУ, ворог безуспішно вів штурмові дії, щоб заволодіти територією Вуглегірської ТЕС.

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