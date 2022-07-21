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Армия рф штурмует Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск – британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Российские войска штурмуют Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск Донецкой области. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.

Детали

"Российские войска, вероятно, приближаются ко второй по величине электростанции Украины – Углегорской ТЭС, которая в 50 км к северо-востоку от Донецка", – говорится в сообщении.

Британские разведчики отметили, что россия придает приоритет захвату критической национальной инфраструктуры, в частности электростанций.

"Однако, вероятно, враг также пытается прорваться в Углегорск, чтобы возобновить обороты на южном участке своего продвижения к основным городам Краматорска и Славянска", – добавили в Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/NFKXJWZWAx

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/ZDvUxLsr34

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) July 21, 2022

Напомним

По последним данным Генштаба ВСУ, враг безуспешно вел штурмовые действия, чтобы завладеть территорией Углегорской ТЭС.

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