Армия рф штурмует Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Российские войска штурмуют Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск Донецкой области. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.
Детали
"Российские войска, вероятно, приближаются ко второй по величине электростанции Украины – Углегорской ТЭС, которая в 50 км к северо-востоку от Донецка", – говорится в сообщении.
Британские разведчики отметили, что россия придает приоритет захвату критической национальной инфраструктуры, в частности электростанций.
"Однако, вероятно, враг также пытается прорваться в Углегорск, чтобы возобновить обороты на южном участке своего продвижения к основным городам Краматорска и Славянска", – добавили в Минобороны Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 July 2022
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Напомним
По последним данным Генштаба ВСУ, враг безуспешно вел штурмовые действия, чтобы завладеть территорией Углегорской ТЭС.