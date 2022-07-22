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рашисти провалили чергову спробу взяти під контроль територію Вуглегірської ТЕС - Генштаб

рашисти провалили чергову спробу взяти під контроль територію Вуглегірської ТЕС - Генштаб

Київ • УНН

 • 80696 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. російські військові здійснили чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС. Про це йдеться у повідомленні Генштабу, передає УНН.

Цитата

"Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Крім того, на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник завдав авіаударів біля Камʼянського та Червоного.

Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали ворога на раніше зайняті позиції, додали у Генштабі.

"На Південнобузькому напрямку противник завдав авіаційного удару неподалік Потьомкиного. Спробував просуватися у напрямках Андріївки та Білогорівки. Отримав жорстку відсіч та відійшов", - зазначено у повідомленні.

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