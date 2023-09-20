Рашисты заставляют похищенных людей чистить окопы на линии фронта - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. российские оккупанты заставляют гражданских, которых они похитили на временно оккупированных районах Украины, чистить окопы на линии фронта. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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“Похищенные гражданские с ВОТ вынуждены чистить окопы за рашистскими свиньями солдатами на линии фронта. В Михайловке Мелитопольского района, рашисты похищают людей. Если у похищенных есть деньги – шантажируют и требуют выкуп. Если денег нет – отправляют чистить окопы на линии обороны”, - сообщил Федоров.
Он добавил, что судьба многих людей, которых похитила российская армия на временно оккупированных территориях, неизвестна. А узнать обо всех преступлениях, совершенных россиянами, удастся лишь после того, как эти территории будут освобождены.
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