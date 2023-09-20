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Рашисты заставляют похищенных людей чистить окопы на линии фронта - Федоров

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. российские оккупанты заставляют гражданских, которых они похитили на временно оккупированных районах Украины, чистить окопы на линии фронта. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Цитата

“Похищенные гражданские с ВОТ вынуждены чистить окопы за рашистскими свиньями солдатами на линии фронта. В Михайловке Мелитопольского района, рашисты похищают людей. Если у похищенных есть деньги – шантажируют и требуют выкуп. Если денег нет – отправляют чистить окопы на линии обороны”, - сообщил Федоров.

Он добавил, что судьба многих людей, которых похитила российская армия на временно оккупированных территориях, неизвестна. А узнать обо всех преступлениях, совершенных россиянами, удастся лишь после того, как эти территории будут освобождены.

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