Рашисти примушують викрадених людей чистити окопи на лінії фронту - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. російські окупанти примушують цивільних, яких вони викрали на тимчасово окупованих районах України, чистити окопи на лінії фронту. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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“Викрадені цивільні з ТОТ змушені чистити окопи за рашистськими свиньми солдатами на лінії фронту.В Михайлівці Мелітопольського району, рашисти викрадають людей. Якщо у викрадених є гроші – шантажують і вимагають викуп. Якщо грошей нема –відправляють чистити окопи на лінії оборони”, - повідомив Федоров.
Він додав, що доля багатьох людей, яких викрала російська армія на тимчасово окупованих територіях, невідома. А дізнатися про всі злочини, скоєні росіянами, вдасться лише після того, як ці території будуть звільнені.
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