Рашисти примушують викрадених людей чистити окопи на лінії фронту - Федоров

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“Викрадені цивільні з ТОТ змушені чистити окопи за рашистськими свиньми солдатами на лінії фронту.В Михайлівці Мелітопольського району, рашисти викрадають людей. Якщо у викрадених є гроші – шантажують і вимагають викуп. Якщо грошей нема –відправляють чистити окопи на лінії оборони”, - повідомив Федоров.

Він додав, що доля багатьох людей, яких викрала російська армія на тимчасово окупованих територіях, невідома. А дізнатися про всі злочини, скоєні росіянами, вдасться лише після того, як ці території будуть звільнені.

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