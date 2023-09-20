Окупанти використовують цивільне населення як живий щит - Генштаб

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“Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит”, - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання. Крім того, окупанти грабують квартири та будинки громадян України.

Доповнення

Російські війська укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області.