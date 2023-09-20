Окупанти використовують цивільне населення як живий щит - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Росіяни примусово проживають з цивільними мешканцями, аби використовувати їхні оселі як живий щит. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Цитата
“Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит”, - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначають, що в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання. Крім того, окупанти грабують квартири та будинки громадян України.
Доповнення
Російські війська укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області.