Окупанти готуються до українського наступу на Токмак – британська розвідка

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Довкола Токмака, розташованого приблизно за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту, російські сили встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення. Окупанти копають нові окопи в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія РФ.

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"Токмак готуються зробити стрижнем другої головної лінії оборони Росії", – припускають у британській розвідці.

Британська розвідка зауважує, що така ситуація свідчить про занепокоєння росіян тактичним проникненням українських військ за першу лінію оборони на півночі Запорізької області.

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