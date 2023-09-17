Окупанти готуються до українського наступу на Токмак – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Російські війська укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області. Про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії, повідомляє УНН.
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Довкола Токмака, розташованого приблизно за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту, російські сили встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення. Окупанти копають нові окопи в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія РФ.
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"Токмак готуються зробити стрижнем другої головної лінії оборони Росії", – припускають у британській розвідці.
Британська розвідка зауважує, що така ситуація свідчить про занепокоєння росіян тактичним проникненням українських військ за першу лінію оборони на півночі Запорізької області.
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