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Оккупанты готовятся к украинскому наступлению на Токмак - британская разведка

Оккупанты готовятся к украинскому наступлению на Токмак - британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области. Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, сообщает УНН.

Детали

Вокруг Токмака, расположенного примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта, российские силы устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления. Оккупанты копают новые окопы в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия РФ.

Цитата

"Токмак готовятся сделать стержнем второй главной линии обороны России", – предполагают в британской разведке.
Британская разведка отмечает, что такая ситуация свидетельствует об обеспокоенности россиян тактическим проникновением украинских войск за первую линию обороны на севере Запорожской области.

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