Оккупанты готовятся к украинскому наступлению на Токмак - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области. Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, сообщает УНН.
Детали
Вокруг Токмака, расположенного примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта, российские силы устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления. Оккупанты копают новые окопы в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия РФ.
Цитата
"Токмак готовятся сделать стержнем второй главной линии обороны России", – предполагают в британской разведке.
Британская разведка отмечает, что такая ситуация свидетельствует об обеспокоенности россиян тактическим проникновением украинских войск за первую линию обороны на севере Запорожской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Токмаке "хлопок"