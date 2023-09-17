Оккупанты готовятся к украинскому наступлению на Токмак - британская разведка

Детали

Вокруг Токмака, расположенного примерно в 16 километрах от нынешней линии фронта, российские силы устанавливают дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления. Оккупанты копают новые окопы в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия РФ.

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"Токмак готовятся сделать стержнем второй главной линии обороны России", – предполагают в британской разведке.

Британская разведка отмечает, что такая ситуация свидетельствует об обеспокоенности россиян тактическим проникновением украинских войск за первую линию обороны на севере Запорожской области.

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