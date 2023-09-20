Оккупанты используют гражданское население как живой щит - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Россияне принудительно проживают с гражданскими жителями, чтобы использовать их дома как живой щит. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
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“Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей как живой щит”, - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют к гражданским старикам в их дома. Кроме того, оккупанты грабят квартиры и дома граждан Украины.
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Российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области.