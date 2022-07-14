Рашисты пытаются прорваться к Северску, уничтожают все на своем пути - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Российские захватчики через небольшие населенные пункты пытаются прорваться к Северску и открыть путь к Бахмуту, поэтому уничтожают все, что видят перед собой. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.
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«Ситуация на фронте после нескольких дней относительного ослабления снова обостряется. По населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, используются системы залпового огня. Через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться к Северску и открыть путь к Бахмуту, потому и уничтожают все, что видят перед собой. Сейчас они ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются», - написал Гайдай в Telegram.
Детали
Кроме того, Гайдай прокомментировал необходимость проведения оккупантами скорейшей переписи населения.
«Одна из причин – формирование реестра пенсионеров. По нашей информации, за несколько дней за оформлением пенсий в Северодонецке обратилось около 220 граждан. Это из 8 тысяч оставшегося населения. Будут ли выплачивать им россияне пенсии – еще неизвестно. Впрочем, оккупационными властями уже принято постановление, которое «…дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера…» То есть, собрали личные данные и позволили людям приобщаться к разбору завалов. Наверное, без «разрешения» этого делать было нельзя. Нашли рабочую силу», - сообщил Гайдай.
Дополнение
Разведка Минобороны Великобритании сообщала, что в ближайшее время российские оккупанты могут сосредоточиться на захвате Северска и Долины Донецкой области.
13 июля Гайдай сообщал, что в Луганской области ситуация была более или менее стабильная.