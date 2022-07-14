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Рашисты пытаются прорваться к Северску, уничтожают все на своем пути - Гайдай

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Российские захватчики через небольшие населенные пункты пытаются прорваться к Северску и открыть путь к Бахмуту, поэтому уничтожают все, что видят перед собой. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.

Цитата

«Ситуация на фронте после нескольких дней относительного ослабления снова обостряется. По населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, используются системы залпового огня. Через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться к Северску и открыть путь к Бахмуту, потому и уничтожают все, что видят перед собой. Сейчас они ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются», - написал Гайдай в Telegram.

Детали

Кроме того, Гайдай прокомментировал необходимость проведения оккупантами скорейшей переписи населения.

«Одна из причин – формирование реестра пенсионеров. По нашей информации, за несколько дней за оформлением пенсий в Северодонецке обратилось около 220 граждан. Это из 8 тысяч оставшегося населения. Будут ли выплачивать им россияне пенсии – еще неизвестно. Впрочем, оккупационными властями уже принято постановление, которое «…дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера…» То есть, собрали личные данные и позволили людям приобщаться к разбору завалов. Наверное, без «разрешения» этого делать было нельзя. Нашли рабочую силу», - сообщил Гайдай.

Дополнение

Разведка Минобороны Великобритании сообщала, что в ближайшее время российские оккупанты могут сосредоточиться на захвате Северска и Долины Донецкой области.

13 июля Гайдай сообщал, что в Луганской области ситуация была более или менее стабильная. 

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