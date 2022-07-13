На Луганщині ситуація більш-менш стабільна, рашисти не наважуються йти в наступ – Гайдай

Цитата

«Ситуація більш-менш стабільна, це передумовлено перш за все, через величезні втрати, які понесла російська армія поки вони там штурмували від Рубіжного до Лисичанська. Вони втратили величезну кількість особового складу і техніки, і після того, як почали працювати наші артилеристи вражаючи склади глибоко в тилу в росіян, то дійсно поки що не бачимо, що концентрується величезна кількість техніки для того, щоб піти в наступ до прикладу сьогодні», - розповів Гайдай.

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Проте за його словами, росіяни все одно ведуть обстріли.

«Тобто боєкомплекту все одно достатньо, але набагато менше ніж було, логістика розірвана на даний момент», - зазначив Гайдай.

Доповнення

Гайдай раніше повідомляв, що російські окупанти намагаються авіацією витиснути українських захисників з Луганської області.

Гайдай повідомляв, що окупаційні війська досі не захопили останній форпост вільної Луганщини — селище Білогорівку.