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Рашисти авіацією намагаються витиснути українських захисників з Луганщини - Гайдай

Рашисти авіацією намагаються витиснути українських захисників з Луганщини - Гайдай

Київ • УНН

 • 139216 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Російські окупанти намагаються авіацією витиснути українських захисників з Луганської області, а тим часом в Лисичанську «зникає» комунальна техніка. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

«Авіацією ворог намагається витиснути українських захисників… Наші бійці тримають оборону і протидіють спробам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій. Однак під час «оперативної паузи» окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари, намагаються захопити невеликі населені пункти, розташовані на межі Луганської та Донецької областей, аби блокувати великі міста. Щонайменше від чотирьох авіаударів потерпали села і селища 11 липня», - написав Гайдай в Telegram.

Деталі

За його словами, артилерійський вплив з боку росіян стає буденністю.

«Більше дивуємося, коли гармати та «Гради» стихають на якусь мить, ніж тому, що артилерійська навала триває по чотири чи шість годин поспіль. Вчора та сьогодні вночі було вісім артилерійських обстрілів та щонайменше три – мінометні», - зазначив Гайдай.

Він додав, що окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі, на що навіть не звертають уваги.

«Такі населені пункти, як Білогорівка чи Верхньокам’янське, уже майже не впізнати. Але вони не цікавлять росіян. Як, до прикладу, й Рубіжне. Що ці нелюди за три місяці там зробили? Обстежили житловий фонд. До речі, те саме робитимуть і в Сєвєродонецьку. Купа обіцянок на камери пропагандистських каналів у той час, коли в людей немає світла, води й газу. Чим вони хизуються? Привезли «асвабажденным» місцевим жителям гарячого українського борщу? А тим часом в Лисичанську «зникає» комунальна техніка», - повідомив Гайдай.

Він зауважив, що її не спрямовують на розбирання завалів чи ремонт комунікацій.

«Напевно, просто вивозять придбану нами за останні роки техніку в невідомому напрямку, залишаючи місцеве ЖКГ ні з чим. У переважній більшості такі випадки трапляються після того, як комунальне або приватне підприємство «офіційно обстежить» комендатура», - написав Гайдай.

Доповнення

Раніше Гайдай повідомляв, що російські окупанти намагаються безуспішно «дотиснути» Луганщину, перекидання техніки їм не допомагає.

Гайдай повідомляв, що окупаційні війська досі не захопили останній форпост вільної Луганщини — селище Білогорівку.

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