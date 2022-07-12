Рашисты авиацией пытаются вытеснить украинских защитников из Луганской области - Гайдай

Цитата

«Авиацией враг пытается вытеснить украинских защитников… Наши бойцы держат оборону и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий. Однако во время «оперативной паузы» оккупанты не прекратили артиллерийские и ракетные удары, пытаются захватить небольшие населенные пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей, чтобы блокировать крупные города. По меньшей мере от четырех авиаударов претерпели села и поселки 11 июля», - написал Гайдай в Telegram.

Детали

По его словам, артиллерийское влияние со стороны россиян становится обыденностью.

«Больше удивляемся, когда пушки и «Грады» стихают на мгновение, чем тому, что артиллерийское нашествие длится по четыре или шесть часов подряд. Вчера и сегодня ночью было восемь артиллерийских обстрелов и, по меньшей мере, три – минометных», - отметил Гайдай.

Он добавил, что оккупанты наносят значительные разрушения жилью и инфраструктуре, на что даже не обращают внимания.

«Такие населенные пункты, как Белогоровка или Верхнекаменское, уже почти не узнать. Но они не интересуют россиян. Как, например, и Рубежное. Что эти изверги за три месяца там сделали? Обследовали жилищный фонд. Кстати, то же будут делать и в Северодонецке. Куча обещаний на камеры пропагандистских каналов в то время, когда у людей нет света, воды и газа. Чем они кичатся? Привезли «асвабажденным» местным жителям горячего украинского борща? А между тем в Лисичанске «исчезает» коммунальная техника», - сообщил Гайдай.

Он отметил, что ее не направляют на разборку завалов или ремонт коммуникаций.

«Наверное, просто вывозят приобретенную нами за последние годы технику в неизвестном направлении, оставляя местное ЖКХ ни с чем. В подавляющем большинстве такие случаи происходят после того, как коммунальное или частное предприятие «официально обследует» комендатура», - написал Гайдай.

Дополнение

Ранее Гайдай сообщал, что российские оккупанты пытаются безуспешно «дожать» Луганскую область, перебрасывание техники им не помогает.

Гайдай сообщал, что оккупационные войска до сих пор не захватили последний форпост свободной Луганской области - поселок Белогоровка.