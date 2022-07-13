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В Луганской области ситуация более-менее стабильная, рашисты не решаются идти в наступление – Гайдай

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 • 86595 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Луганской области ситуация более-менее стабильная. Оккупанты не решаются идти в наступление. Чувствуется их обессиленность после уничтожения складов с боеприпасами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.

Цитата

«Ситуация более-менее стабильна, это предопределено прежде всего, из-за огромных потерь, которые понесла российская армия пока они там штурмовали от Рубежного до Лисичанска. Они потеряли огромное количество личного состава и техники, и после того, как начали работать наши артиллеристы поражая склады глубоко в тылу у россиян, поэтому действительно пока не видим, что концентрируется огромное количество техники для того, чтобы пойти в наступление к примеру сегодня», - рассказал Гайдай.

Детали

Однако по его словам, россияне все равно ведут обстрелы.

«То есть боекомплекта все равно достаточно, но гораздо меньше, чем было, логистика разорвана на данный момент», - отметил Гайдай.

Дополнение

Гайдай ранее сообщал, что российские оккупанты пытаются авиацией вытеснить украинских защитников из Луганской области.

Гайдай сообщал, что оккупационные войска до сих пор не захватили последний форпост свободной Луганской области — поселок Белогоровка.

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