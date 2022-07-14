Рашисти намагаються прорватися до Сіверська, нищать усе на своєму шляху - Гайдай

Цитата

«Ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється. По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню. Через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають», - написав Гайдай у Telegram.

Деталі

Окрім того, Гайдай прокоментував необхідність проведення окупантами швидкого перепису населення.

«Одна із причин – формування реєстру пенсіонерів. За нашою інформацією, за декілька днів за оформленням пенсій в Сєвєродонецьку звернулися близько 220 громадян. Це із 8 тисяч населення, що залишилося. Чи виплачуватимуть їм росіяни пенсії – ще невідомо. Утім, окупаційною владою вже прийнято постанову, яка «…дает право пенсіонерам принимать участие в работах временного характера…» Тобто, зібрали особисті дані й дозволили людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без «дозволу» цього робити було не можна. Знайшли робочу силу», - повідомив Гайдай.

Доповнення

Розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що найближчим часом російські окупанти можуть зосередитися на захопленні Сіверська та Долини Донецької області.

13 липня Гайдай повідомляв, що на Луганщині ситуація була більш-менш стабільна.