Захоплення Сіверська та Долини: британська розвідка назвала найближчі плани окупантів

Деталі

Як зазначили, міські райони Слов'янська та Краматорська, ймовірно, залишаються основними цілями для росії на цьому етапі війни.

"На Донбасі російські війська, ймовірно, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, зокрема Сіверська та Долини на підступах до Слов’янська та Краматорська", – ідеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/TG9u00orEQ



#StandWithUkraine pic.twitter.com/VKRO6AmwhR

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 13, 2022

Нагадаємо

За даними Генштаба ЗСУ, українські військові відбили окупантів поблизу населених пунктів Довгеньке та Долина.