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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Захоплення Сіверська та Долини: британська розвідка назвала найближчі плани окупантів

Захоплення Сіверська та Долини: британська розвідка назвала найближчі плани окупантів

Київ • УНН

 • 142891 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Найближчим часом російські окупанти можуть зосередитися на захопленні Сіверська та Долини Донецької області. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.

Деталі

Як зазначили, міські райони Слов'янська та Краматорська, ймовірно, залишаються основними цілями для росії на цьому етапі війни.

"На Донбасі російські війська, ймовірно, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, зокрема Сіверська та Долини на підступах до Слов’янська та Краматорська", – ідеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/TG9u00orEQ

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/VKRO6AmwhR

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) July 13, 2022

Нагадаємо

За даними Генштаба ЗСУ, українські військові відбили окупантів поблизу населених пунктів Довгеньке та Долина.

Українські Національні Новини

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