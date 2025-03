Захват Северска и Долины: британская разведка назвала ближайшие планы оккупантов

Детали

Как отметили, городские районы Славянска и Краматорска, вероятно, остаются основными целями для россии на этом этапе войны.

"На Донбассе российские войска, вероятно, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, в частности Северска и Долины на подступах к Славянску и Краматорску", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2022



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 13, 2022

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили оккупантов вблизи населенных пунктов Долгенькое и Долина.