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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захват Северска и Долины: британская разведка назвала ближайшие планы оккупантов

Киев • УНН

 • 142891 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В ближайшее время российские оккупанты могут сосредоточиться на захвате Северска и Долины Донецкой области. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.

Детали

Как отметили, городские районы Славянска и Краматорска, вероятно, остаются основными целями для россии на этом этапе войны.

"На Донбассе российские войска, вероятно, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, в частности Северска и Долины на подступах к Славянску и Краматорску", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/TG9u00orEQ

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/VKRO6AmwhR

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) July 13, 2022

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили оккупантов вблизи населенных пунктов Долгенькое и Долина.

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