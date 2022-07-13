Захват Северска и Долины: британская разведка назвала ближайшие планы оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В ближайшее время российские оккупанты могут сосредоточиться на захвате Северска и Долины Донецкой области. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.
Детали
Как отметили, городские районы Славянска и Краматорска, вероятно, остаются основными целями для россии на этом этапе войны.
"На Донбассе российские войска, вероятно, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, в частности Северска и Долины на подступах к Славянску и Краматорску", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 July 2022
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Напомним
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили оккупантов вблизи населенных пунктов Долгенькое и Долина.