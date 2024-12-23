Во Львове 8 экипажей полиции и ТЦК пытались мобилизовать мужчину? Правоохранители сделали заявление
Киев • УНН
Патрульные остановили водителя за нарушение ПДД и обнаружили, что он в розыске за уклонение от военной службы. После конфликта с гражданами мужчина добровольно поехал в ТЦК.
Во Львове патрульная полиция остановила водителя, который нарушил правила дорожного движения. Во время оформления админматериалов правоохранители установили, что мужчина находится в розыске за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе. В соцсетях сообщают, что для задержания мужчины якобы привлекли ряд экипажей и представителей ТЦК. В пресс-службе патрульной полиции Львовской области отреагировали на посты - заявлением, передает УНН.
"За нарушение ПДД мы остановили водителя. Во время оформления административных материалов выяснилось, что мужчина находится в розыске по ст. 210 (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП. Мужчина согласился поехать для уточнения информации, однако сделал телефонный звонок. Вскоре на месте собрались граждане, которые препятствовали законным действиям полиции и дергали за форменную одежду, отобрали бодикамеру у полицейского", - заявили в полиции.
Правоохранители также добавили, что водитель автомобиля пожаловался на состояние здоровья, поэтому на место была вызвана скорая медицинская помощь.
"После осмотра медики сообщили, что угрозы жизни и здоровью мужчины нет. В дальнейшем гражданин добровольно поехал для уточнения учетных данных в ТЦК", - отметили в полиции.
Кроме того, правоохранители отметили, что к мужчинам физическая сила и специальные средства не применялись.
Контекст
Сегодня во львовских Telegram-каналах распространялось видео столкновения львовян с правоохранителями. Утверждалось, что работники ТЦК задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации, а также то, что на место происшествия было вызвано 8 экипажей полиции.
Напомним
В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщали, что информация о якобы убийстве гражданского мужчины сотрудниками ТЦК в Одессе является фейком.