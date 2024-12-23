Во Львове 8 экипажей полиции и ТЦК пытались мобилизовать мужчину? Правоохранители сделали заявление

ukenru
Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
17:39 • 3913 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
16:34 • 28124 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
14:29 • 64721 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
13:37 • 93585 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
12:48 • 95749 просмотра

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы

Эксклюзив
"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом
12:42 • 90810 просмотра

"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Эксклюзив
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
12:21 • 104784 просмотра

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Эксклюзив
"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
 • 81873 просмотра

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше
 • 100666 просмотра

"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше

Эксклюзив
Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря
 • 96427 просмотра

Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

 • 109366 просмотра
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

 • 101604 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

 • 110296 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 107430 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

13:38 • 89550 просмотра
публикации
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

13:38 • 89550 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

12:21 • 104786 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 107430 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

 • 110296 просмотра
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 146024 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

15:27 • 23050 просмотра
В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

13:12 • 38887 просмотра
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

 • 101604 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

 • 109366 просмотра
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 104801 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Во Львове 8 экипажей полиции и ТЦК пытались мобилизовать мужчину? Правоохранители сделали заявление

Во Львове 8 экипажей полиции и ТЦК пытались мобилизовать мужчину? Правоохранители сделали заявление

Киев  •  УНН

 • 1775 просмотра

Read in English

Патрульные остановили водителя за нарушение ПДД и обнаружили, что он в розыске за уклонение от военной службы. После конфликта с гражданами мужчина добровольно поехал в ТЦК.

Во Львове патрульная полиция остановила водителя, который нарушил правила дорожного движения. Во время оформления админматериалов правоохранители установили, что мужчина находится в розыске за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе. В соцсетях сообщают, что для задержания мужчины якобы привлекли ряд экипажей и представителей ТЦК. В пресс-службе патрульной полиции Львовской области отреагировали на посты - заявлением, передает УНН.

"За нарушение ПДД мы остановили водителя. Во время оформления административных материалов выяснилось, что мужчина находится в розыске по ст. 210 (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП. Мужчина согласился поехать для уточнения информации, однако сделал телефонный звонок. Вскоре на месте собрались граждане, которые препятствовали законным действиям полиции и дергали за форменную одежду, отобрали бодикамеру у полицейского", - заявили в полиции.

Правоохранители также добавили, что водитель автомобиля пожаловался на состояние здоровья, поэтому на место была вызвана скорая медицинская помощь.

"После осмотра медики сообщили, что угрозы жизни и здоровью мужчины нет. В дальнейшем гражданин добровольно поехал для уточнения учетных данных в ТЦК", - отметили в полиции.

Кроме того, правоохранители отметили, что к мужчинам физическая сила и специальные средства не применялись.

Контекст

Сегодня во львовских Telegram-каналах распространялось видео столкновения львовян с правоохранителями. Утверждалось, что работники ТЦК задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации, а также то, что на место происшествия было вызвано 8 экипажей полиции.

Напомним

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщали, что информация о якобы убийстве гражданского мужчины сотрудниками ТЦК в Одессе является фейком.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
ukrainaУкраина
lvovЛьвов