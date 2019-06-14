Утро пятницы в столице: пробки частично сковали дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В пятницу утром, по состоянию на 8:45, на дорогах Киева наблюдается некоторое затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, максимальное затруднение движения наблюдается на проспекте Победы от станции метро "Шулявская" в направлении станции метро "Житомирская", Воздухофлотском проспекте, улицах Жилянской, Юрия Ильенко, Дегтяревской, Большой Васильковской, проспекте Валерия Лобановского.
Кроме того, определенное затруднение движения заметно на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки, проспекте Валерия Лобановского, улицах Саксаганского, Льва Толстого, Нижний Вал, Владимирском спуске, Большой окружной дороге.
Водителям следует учесть перекрытое движение на улице Академика Туполева.
На левом берегу значительное затруднение движения наблюдается на проспекте Николая Бажана, улицах Центральной, Анны Ахматовой, Здолбуновской, Евгения Сверстюка, бульваре Перова, проспекте Генерала Ватутина, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, проспектах Соборности и Броварском проспекте.
На мосту Патона, Северном и Дарницком мостах пробки наблюдаются в сторону правого берега. На мосту Метро и Южном мосту можно проехать свободно.
Напомним, в Украине в пятницу, 14 июня, ожидается погода преимущественно без осадков, воздух днем прогреется до 33 градусов тепла.