Ранок п'ятниці у столиці: затори частково скували дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У пятницю зранку, станом на 8:45, на дорогах Києва спостерігається певне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, максимальне ускладнення руху спостерігається на проспекті Перемоги від станції метро "Шулявська" у напрямку станції метро "Житомирська", Повітрофлотському проспекті, вулицях Жилянській, Юрія Іллєнка, Дегтярівській, Великій Васильківській, проспекті Валерія Лобановського.
Окрім того, певне ускладнення руху помітне на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Саксаганського, Льва Толстого, Нижній Вал, Володимирському узвозі, Великій окружній дорозі.
Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Академіка Туполєва.
На лівому березі значне ускладнення руху спостерігається на проспекті Миколи Бажана, вулицях Центральній, Анни Ахматової, Здолбунівській, Євгена Сверстюка, бульварі Перова, проспекті Генерала Ватутіна, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе, проспектах Соборності та Броварському проспекті.
На мосту Патона, Північному та Дарницькому мостах затори спостерігаються у бік правого берега. На мосту Метро та Південному мосту можна проїхати вільно.
Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 14 червня, очікується погода переважно без опадів, повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла.