В Україні сьогодні 33-градусна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В Україні у п'ятницю, 14 червня, очікується погода переважно без опадів, повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"14 червня в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза", - зазначили синоптики.
Вітер південно-східний (у південній та східній частині - північно-східний), 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°, вдень 28-33°, на півночі Лівобережжя вночі 13-18°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 22-27°.
Нагадаємо, за даними синоптиків, наступний тиждень також буде спекотним.