В Украине сегодня 33-градусная жара
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Украине в пятницу, 14 июня, ожидается погода преимущественно без осадков, воздух днем прогреется до 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"14 июня в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза", - отметили синоптики.
Ветер юго-восточный (в южной и восточной части - северо-восточный), 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°, днем 28-33°, на севере Левобережья ночью 13-18°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 22-27°.
Напомним, по данным синоптиков, следующая неделя также будет жаркой.