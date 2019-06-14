В Украине сегодня 33-градусная жара

"14 июня в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза", - отметили синоптики.

Ветер юго-восточный (в южной и восточной части - северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем 28-33°, на севере Левобережья ночью 13-18°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 22-27°.

Напомним, по данным синоптиков, следующая неделя также будет жаркой.