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Рано говорить относительно конкретных должностей, которые будут созданы: Стефанишина о спецпредставителе Европы по вопросам Украины

Рано говорить относительно конкретных должностей, которые будут созданы: Стефанишина о спецпредставителе Европы по вопросам Украины

Киев  •  УНН

 • 6449 просмотра

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Вице-премьер Ольга Стефанишина считает преждевременным обсуждение создания должности спецпосланника ЕС по Украине. По ее словам, необходимо дождаться развития событий в США.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что пока рано говорить о создании специального посланника Европы по вопросам Украины, отметив, что надо посмотреть, как будут развиваться события в США. Об этом Стефанишина заявила журналистам, передает корреспондент УНН.

Я точно не переживаю за Европу и ко всем саммитам мы готовимся вместе. Вы знаете, что саммит лидеров, который проходил в Париже... просто в это время президент был в другой другой командировке, он был внеочередной, но и до и после него происходили разговоры с президентом Макроном. Так же на полях Мюнхена были двусторонние встречи, то есть мы полностью скоординированы и здесь абсолютно нет никаких колебаний. Я думаю, рано говорить о конкретных должностях, которые будут созданы или не будут созданы в Европейском Союзе. Надо немножко подождать, посмотреть, как будут развиваться события в США 

- сказала Стефанишина.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо представить специального посланника по вопросам Украины по аналогии спецпредставителя президента США по вопросам рф и Украины Китом Келлогом.

Павел Башинский

Павел Башинский

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