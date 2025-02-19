Рано говорить относительно конкретных должностей, которые будут созданы: Стефанишина о спецпредставителе Европы по вопросам Украины

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что пока рано говорить о создании специального посланника Европы по вопросам Украины, отметив, что надо посмотреть, как будут развиваться события в США. Об этом Стефанишина заявила журналистам, передает корреспондент УНН.

Я точно не переживаю за Европу и ко всем саммитам мы готовимся вместе. Вы знаете, что саммит лидеров, который проходил в Париже... просто в это время президент был в другой другой командировке, он был внеочередной, но и до и после него происходили разговоры с президентом Макроном. Так же на полях Мюнхена были двусторонние встречи, то есть мы полностью скоординированы и здесь абсолютно нет никаких колебаний. Я думаю, рано говорить о конкретных должностях, которые будут созданы или не будут созданы в Европейском Союзе. Надо немножко подождать, посмотреть, как будут развиваться события в США