Зарано говорити стосовно конкретних посад, які будуть створені: Стефанішина про спецпредставника Європи з питань України

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що поки що зарано говорити про створення спеціального посланника Європи щодо питань України, зазначивши, що треба подивитися, як будуть розвиватись події в США. Про це Стефанішина заявила журналістам, передає кореспондент УНН.

Я точно не переживаю за Європу і до всіх самітів ми готуємося разом. Ви знаєте, що саміт лідерів, який відбувався в Парижі… просто в цей час президент був в іншому іншому відрядженні, він був позачерговий, але і до і після нього відбувалися розмови з президентом Макроном. Так само на полях Мюнхену були двосторонні зустрічі, тобто ми повністю скоординовані і тут абсолютно немає ніяких коливань. Я думаю, зарано говорити стосовно конкретних посад, які будуть створені або не будуть створені в Європейському Союзі. Треба трошки почекати, подивитися, як будуть розвиватись події в США - сказала Стефанішина.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що необхідно представити спеціального посланника щодо питань України по аналогії спецпредставника президента США з питань рф та України Кітом Келлогом.