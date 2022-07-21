Утренний удар по Харькову: количество погибших и раненых выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Количество погибших в результате утреннего обстрела Харькова выросло до трех, раненых – до 23. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует УНН.
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"В результате сегодняшнего обстрела оккупантами двух районов Харькова погибли три человека, еще 23 – ранены", – говорится в сообщении.
Детали
Установлено, что 21 июля в 9:30 утра оккупанты обстреляли, предварительно, из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова. Погибли трое гражданских, еще 20 получили ранения.
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Кроме того, российские военные произвели артиллерийский обстрел Салтовского района Харькова. Оккупанты попали в жилой дом. Пострадали три мирных жителя.
При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сейчас продолжаются следственные действия, данные уточняют.
Напомним
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о двух погибших и 21 раненом.